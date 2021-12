Il Catania fallito cade 2-0 al ‘Massimino’ col Monopoli

La gloriosa matricola 11700 non esiste più. Il futuro neanche. Almeno per questa società!

CATANIA – Difficile, complicato, problematico scendere in campo poche ore dopo il fallimento della società Calcio Catania Spa sancito dal Tribunale a seguito di una crisi societaria che non ha trovato sbocco alcuno. Eppure i ragazzi allenati da Baldini ci hanno messo il cuore, incitati – nonostante tutto – dagli impareggiabili tifosi della Curva Nord che hanno cantato a squarciagola sino alla fine. Il Monopoli, assai solido in difesa, ringrazia e porta a casa tre punti sonanti per la sua classifica mentre i rossazzurri rientrano negli spogliatoi stremati e a capo chino, dopo aver salutato i loro sostenitori, chissà… forse per l’ultima volta.

L’ATMOSFERA

Clima surreale al “Massimino” per la gara valevole quale primo turno del girone di ritorno. Baldini opta per il doppio centravanti, schierando simultaneamente Moro e Sipos mentre Russini non compare neanche in distinta per un risentimento muscolare ufficializzato solo nell’intervallo. Zanchi, preferito a Pinto, si dà un gran da fare così come Greco ma è il Monopoli a sbloccare il punteggio grazie al perentorio stacco aereo di Langella che spedisce il pallone alle spalle di Stancampiano (riproposto tra i pali malgrado le incertezze palesate a Messina!). Il Catania potrebbe pareggiare con Sipos il cui velenoso diagonale viene deviato in corner da Loria senza che l’insufficiente arbitro Collu di Cagliari conceda inspiegabilmente il calcio d’angolo.

Ma le perle arbitrali non finiscono qui, compreso il doppio cartellino giallo comminato a Rosaia che, a metà ripresa, lascia i suoi in inferiorità numerica. I subentrati Piccolo e Russotto provano a conferire brio alla manovra etnea ma la difesa biancoverde si conferma granitica. A tempo scaduto, Bussaglia s’infila tra le maglie della retroguardia catanese e sigilla la vittoria ospite. Il Monopoli consolida le proprie ambizioni. Il Catania sprofonda e non soltanto in classifica. La gloriosa matricola 11700 non esiste più. Il futuro neanche. Almeno per questa società!



