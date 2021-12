La Curva Nord 12 contesta il Palermo: “In vacanza troppo presto”

"Alla ripresa certa gente non vogliamo più trovarla perché non è degna di indossare la nostra maglia"

Dopo la prestazione pessima nell’ultima gara dell’anno tra Palermo e Latina, con i rosanero sconfitti 1-0 e in nove uomini già al 35′, i tifosi del gruppo organizzato “Curva Nord 12” hanno espresso il loro dissenso. Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, hanno sottolineato gli scarsi risultati dell’ultimo mese della squadra guidata da Giacomo Filippi, chiedendo anche un cambio di marcia al rientro dopo la sosta.

“Servono poche parole per descrivere il vostro atteggiamento di dicembre. Siete andati troppo presto in vacanza e alla ripresa certa gente non vogliamo più trovarla perché non è degna di indossare la nostra maglia. Ci aspettiamo un cambio drastico, perché ci siamo rotti i cog***ni!”, si legge sul noto social network. Nel post è presente, inoltre, un video che mostra i tifosi rosanero intonare il coro: “Noi vogliamo gente che lotta!”.

Anche al termine della gara giocata allo stadio “Francioni”, i tifosi del Palermo hanno chiesto un confronto con la squadra. Il dissenso dei sostenitori rosanero è stato chiaro già dal triplice fischio, proprio perché la squadra non sta rispettando le aspettative di inizio campionato. Oltre ai fischi rivolti alla compagine presente sotto il settore ospite, ai calciatori è stato urlato anche “vergogna” e “andate a lavorare”.



