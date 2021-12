Palermo: esonero di Filippi? Al suo posto Baldini, allenò gratis

PALERMO – Le strade del Palermo e del tecnico Giacomo Filippi potrebbero separarsi. A febbraio del 2021 l’allenatore originario di Partinico ha ricevuto l’incarico di guidare la squadra rosanero al posto di Roberto Boscaglia, durante la settimana di preparazione alla sfida contro il Catania della passata stagione (poi vinta 1-0 al “Massimino”). L’anno scorso portò il club di viale del Fante ai play off nazionali di Serie C, sconfitto nella gara di ritorno dall’Avellino. Preparata l’attuale stagione nel periodo estivo, dopo alcuni risultati positivi nell’attuale campionato, il rendimento del mese di dicembre non è stato soddisfacente. La sconfitta contro il Picerno, poi quella nel Derby di Sicilia e infine il ko disastroso nell’ultima gara contro il Latina (terminata addirittura in nove uomini), hanno portato la dirigenza del Palermo a pensare ad un esonero.

Al posto di Filippi, secondo il noto sito “Gianlucadimarzio.com”, potrebbe approdare nella panchina dei rosanero un ex allenatore del club: Silvio Baldini. Già allenatore del Palermo nel 2003, lasciò il capoluogo siciliano a gennaio 2004 senza portare a termine la stagione. Si è seduto, tra le altre, anche nelle panchine di Parma, Lecce, Empoli e Catania. Negli ultimi anni arrivò ad allenare gratis la Carrarese, così come ha dichiarato lui stesso: “Perché oggi alleno gratis? Oggi nemmeno un rimborso spesa. La Serie B? Il giorno che porterò la Carrarese in Serie B, non andrò allo stadio con gli altri, ma qui da solo. Di notte, qua, è ancora più bello”. Rassegnerà le sue dimissioni dalla Carrarese ad aprile del 2021, dopo ben quattro anni.

Per Baldini, anche alcune dichiarazioni passate che riguardavano il suo periodo da allenatore del Palermo: “All’epoca mi volevano anche Napoli e Fiorentina, poi è arrivato Zamparini e mi ha offerto due miliardi a stagione per tre anni per andare al Palermo. Ho pensato alla mia famiglia e perciò ho accettato, un errore madornale la scelta dei soldi. Con quella scelta finisce tutto, Zamparini mette bocca su tutto, lo insulto e mi esonera. A Parma ho capito che avevo terminato e dovevo mettermi da parte. I soldi sono il diavolo, avevo ceduto la mia anima”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI