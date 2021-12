Palermo, stop alla Ztl notturna per le festività natalizie

Ecco i giorni in cui si potrà circolare liberamente

PALERMO – Niente Ztl nel centro storico di Palermo in alcuni giorni delle festività natalizie tra le 23,00 e le 6,00 del mattino. La giunta di Palermo, guidata dal sindaco Leoluca Orlando, ha stabilito la sospensione della zona a traffico limitato notturna per domani, 24 dicembre, sabato 25 dicembre e per la notte di capodanno tra il 31 dicembre e l’1 gennaio 2022.

La delibera è stata adottata in seguito alla proposta avanzata dall’assessore alla Mobilità del comune di Palermo, Giusto Catania.



