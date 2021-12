Pensioni, anche a gennaio pagamento dilazionato: il calendario

Prosegue lo stato di emergenza, almeno fino al 21 marzo 2022. Per tale motivo prosegue anche lo scaglionamento del pagamento delle pensioni da parte di Poste Italiane, per agevolare i pensionati italiani ed evitare code e assembranti agli sportelli.

Quando vengono pagate le pensioni di gennaio

Sulla base dell’ordinanza n. 816 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche a gennaio per coloro che riscuotono la pensione presso Poste Italiane è prevista l’anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni, dal 27 al 31 dicembre 2021.

Per chi si deve recare in un ufficio postale per ritirare la pensione, dunque, anche per il mese di gennaio 2022 le pensioni vengono erogate in anticipo da Poste seguendo un particolare calendario in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

A-C: 27 dicembre, lunedì;

D-G: 28 dicembre, martedì;

H-M: 29 dicembre, mercoledì;

N-R: 30 dicembre, giovedì;

S-Z: 31 dicembre, venerdì (mattina).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI