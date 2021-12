Palermo, notte di lavori sul ponte Corleone: si passa su una sola corsia

Si prevedono lunghe ed estenuanti code per chi vorrà lasciare la città, ma anche per chi arriva da fuori

PALERMO – Notte, tra il 22 e il 23 dicembre, di lavori per gli operai del servizio segnaletica dell’Amat di Palermo. Una notte che non regalerà un dolce risveglio ai palermitani che, da domani, saranno costretti ad attraversare il Ponte Corleone in una sola corsia per senso di marcia, ma con la possibilità di attraversarlo a 60 km/h, quindi al doppio di quanto era imposto prima, con il limite a 30 km/h, in modo tale da non gravare ulteriormente sulla stabilità della struttura che, come ormai noto, ha bisogno di essere rimessa a nuovo.

Gli operai hanno iniziato i lavori posizionando i New Jersey all’altezza del carcere Pagliarelli, obbligando i veicoli ad immettersi nella corsia centrale di viale regione siciliana in direzione Catania, successivamente si sono occupati di disegnare le strisce orizzontali lungo l’asfalto, con corsie larghe 3,50 metri. La stessa cosa verrà fatta nella corsia opposta, per chi vorrà entrare a Palermo.

Visto l’orario notturno il traffico era limitato, quindi non si sono formate code di auto incolonnate, ma si è già visto qualche rallentamento con una decina di veicoli incolonnati. Già da domani, quando le strisce orizzontali saranno presenti anche sulla corsia opposta, si prevede un vero e proprio caos, con lunghe e snervanti code di automobili e non solo.

Lungo il ponte resta vietato il transito dei veicoli pesanti con un peso maggiore alle 44 tonnellate a pieno carico e sui marciapiedi, fino a quando non verranno ripristinate le barriere di protezione, sarà vietato il transito

