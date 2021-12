Viviana e Gioele, una favola dedicata al bimbo per la notte di Natale

“Questo Natale nasce una stella. Domani, giorno 24, a mezzanotte una nuova stella arricchirà il nostro cielo guidando, da lassù, i nostri destini. ‘La Stella di Gioele’ una favola di 20 pagine per piccini ed adulti sarà distribuita on-line, in via rigorosamente e del tutto gratuita, perché un nuovo sogno nasca nei nostri cuori ed una speranza si rinnovi per tutti”.

L’annuncio

Lo scrive in una nota l’avvocato Claudio Mondello, legale di Daniele Mondello, marito di Viviana e padre di Gioele, trovati morti nelle campagne di Caronia. “La favola – prosegue – è ispirata proprio al piccolo Gioele e tutte le illustrazioni nascono dalla matita del fumettista Lelio Bonaccorso il quale ci ha fatto dono della sua magia e della sua straordinaria cifra artistica”.

