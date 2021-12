Austria: genitori escono di casa, bimbo di due anni muore congelato

AUSTRIA – Trascorrono la serata fuori di casa e lasciano il figlio piccolo di 2 anni da solo in casa. Ma quando rientrano lo trovano morto per il freddo. E’ accaduto a Vorderweissenbach, piccolo comune austriaco nel distretto di Urfahr-Umgebung, dove il bimbo è riuscito ad uscire in balcone dove è rimasto per tutta la notte ad una temperatura di -10 gradi. I genitori si sarebbero accorti della tragedia solamente alle prime luci dell’indomani. Sull’episodio indaga la polizia che dovrà chiarire tutti i particolari.



