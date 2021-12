Covid, Accolla dice messa in reparto dopo la guarigione

Acireale – Monsignor Giovanni Accolla, guarito dal Covid, torna in reparto per celebrare la Messa con pazienti e operatori. L’arcivescovo di Messina, in occasione delle imminenti festività natalizie, ha presieduto ieri la Liturgia eucaristica presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Acireale dov’è stato ricoverato a causa del Covid: «Vi ringrazio per esservi presi cura, con impegno e umanità, di me e dei tanti malati che sono stati qui ricoverati».



