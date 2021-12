Gli auguri di Natale dal presidente Musumeci VIDEO

“Un buon Natale in salute e serenità. Pur consapevoli dei problemi che affliggono la nostra Isola abbiamo la forza e la determinazione, l’adrenalina vorrei dire, per affrontarli e superarli“. Esordisce così Nello Musumeci, presidente della Regione, augurando un sereno Natale a tutti i siciliani.

Il Governatore richiama, ancora una volta, al rispetto delle regole per contrastare il covid: “Il Natale è il momento della pausa per riprenderci e guardare al nuovo anno con spirito di rivincita, perché questa terra nel 2022 può giocare una partita importante in termine di crescita economica. Il Natale – ha esortato Musumeci – è il momento in cui non dobbiamo perdere di vista le regole se vogliamo combattere la pandemia. Siamo stati bravi negli ultimi mesi nel rispetto delle regole. Inevitabilmente, con la variante andremo in zona gialla e tuttavia, per quanto questo virus è contagioso, non è così virulento come quello che abbiamo conosciuto lo scorso anno“.

“Un Natale nel rispetto delle regole, tanta prudenza, tanto pathos, tanta partecipazione. L’augurio che faccio a tutti – ha concluso il presidente della Regione Siciliana -, soprattutto a chi, per vari motivi, ha perso la speranza e noi abbiamo il dovere di restituirla“.

LEGGI ANCHE: Razza: “Omicron incalza, zona gialla vicina, ma niente allarme”