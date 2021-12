Senza benzina scende dall’auto: investita, precipita dal cavalcavia e muore

Incidente mortale nella notte a San Vendemiano, in provincia di Trieste. A perdere la vita è la trentenne Margherita Lotti di Orsago.

L’incidete è avvenuto nei pressi di un cavalcavia a San Vendemiano in via Venezia intorno all’1.50. La ragazza è rimasta senza benzina ed ha accostato l’auto, una Citroen C2, per poi azionale le quattro frecce e scendere. Subito dopo ha chiesto aiuto ad alcuni amici che l’hanno raggiunta e, nell’attesa di recuperare un po’ di carburante per riavviare l’autovettura, si sono spostati in un vicino parcheggio, per non intralciare ulteriormente la carreggiata, mentre Margherita è rimasta da sola nei pressi del veicolo.

Ad un certo punto è arrivata dalla stessa direzione di marcia un’Alfa Romeo Stelvio condotta da un 53enne di Conegliano, V.L., non si è accorto della Citroen in sosta e l’ha tamponata. Per effetto del violento urto la giovane donna che si trovava fuori dal mezzo, dalla parte anteriore, è stata sbalzata giù del cavalcavia a circa 20 metri, in un fossato laterale alla carreggiata, privo di acqua, ed è morta sul colpo.

All’autista dell’Alfa Romeo Stelvio, lievemente ferito, è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1.6 ed è quindi stato tratto in arresto per omicidio stradale e rimesso in libertà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La salma della giovane donna è stata trasportata presso l’obitorio di Conegliano.



