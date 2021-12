La guerra per il parco acquatico: Cga respinge l’appello

“Tutti i motivi a sostegno dell’appello sono infondati”, così scrive il Cga sul caso del Cable Park che doveva sorgere ad Acireale. L’annuncio del rigetto dell’appello è inserito in una nota dell’amministrazione comunale. “In relazione alla vicenda giudiziaria che riguarda il Cable Park, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito dalla società già condannata in primo grado dal Tribunale Amministrativo Regionale, ha respinto l’appello presentato dalla medesima, dichiarandolo in parte inammissibile ed in parte infondato. Inoltre, nel sottolineare la piena legittimità della condotta tenuta dal Comune di Acireale, in ogni suo aspetto, ha posto il compenso e le spese del verificatore interamente a carico della parte appellante soccombente, che è stata condannata pure al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, anche questo a favore del Comune di Acireale. La sentenza – si legge nel comunicato – attraverso la quale viene ribadita la linearità e la correttezza usate dagli uffici comunali competenti reca la data di oggi e nella stessa data odierna è stata comunicata al Comune, le cui ragioni, in tutti i gradi di giudizio, sono state sostenute dall’Avvocatura comunale, segnatamente dagli avvocati Agata Senfett e Giovanni Calabretta”, conclude la nota.



