La moneta da un centesimo che vale migliaia di euro

PALERMO – Probabilmente qualcuno non lo sa, ma in giro esistono alcune monete che possono valere una fortuna. Monete rare che sono molto ricercate dai collezionisti per errori in fase di conio o perché in edizione limitata. In queste settimane le monete da 1 e 2 centesimi di euro stanno per essere ritirate e il loro valore, per i collezionisti, cresce.

Esiste già una moneta da 1 centesimo in circolazione il cui valore può arrivare anche a più di 6mila euro. Si tratta di una moneta da 1 centesimo con un errore originario di conio. Nella sua versione corretta l’immagine mostra il Castel del Monte in Puglia. Quella errata, e ricercatissima, riporta invece la Mole Antonelliana, solitamente rappresentata sulla moneta da 2 centesimi.



