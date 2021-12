Messina, lavori allo svincolo ‘Boccetta’ dell’autostrada

PALERMO – Nove ore per cinque giorni per restaurare, riparare e rinnovare lo svincolo autostradale “Boccetta” di Messina. Da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre oltre 40 tecnici e operai saranno impegnati a riqualificare in ogni sua parte il trafficassimo svincolo autostradale messinese. Lo dice Autostrade siciliane.

Con l’ausilio di un cospicuo numero di mezzi meccanici, tra le nove del mattino e le sei del pomeriggio, verranno effettuati lavori di scerbatura e manutenzione del verde, scarificazione e ripavimentazione del tappetino stradale e ripristino degli impianti di illuminazione. Verrà inoltre messa in sicurezza anche la galleria “Puntoni”, della carreggiata Palermo, con interventi di picconamento e restauro delle armature . Nel corso delle ore di lavoro lo svincolo rimarrà chiuso, ma rimarrà sempre aperto in direzione Palermo lo svincolo di Giostra nelle stesse giornate conclude Autostrade siciliane.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI