PALERMO – Tamponi Covid esauriti o quasi nelle farmacie palermitane. Non è una mappa completa, ma è un campione abbastanza significativo per una statistica. Su 30 farmacie contattate da Livesicilia solo due hanno ancora delle scorte in magazzino, ma a giudicare dai ritmi di vendita sono destinate ad andare esaurite nelle prossime ore.

Da corso Calatafimi a Cruillas, da viale Strasburgo a Mondello, dallo Zen al viale Michelangelo, passando per il centro città: ovunque la risposta è “mi dispiace, finiti”. C’è stata la corsa dei palermitani a tutelarsi in vista della cena e del pranzo di Natale.



