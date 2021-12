Auguri di buon Natale da Bruni, I Soldi Spicci, I Sansoni, il Palermo e non solo VIDEO

PALERMO – Tanti auguri di buon Natale ai lettori di Live Sicilia dalla redazione, ma non solo dalla redazione. Gli auguri ai lettori arrivano dagli sportivi palermitani, dai comici, dal presidente dell’Ance Palermo, dal presidente di Confcommercio Palermo e di Confesercenti, da Checco Bruni che, in questo 2021 che sta per arrivare al termine, ha portato a casa la Prada Cup.

