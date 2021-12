Catania, Tacopina: “Fallimento inevitabile. Tifosi, tenete duro”

“E’ stato un giorno triste per tutto il calcio italiano, perché Catania è una delle città che merita una squadra di calcio seria e rispettata. Sfortunatamente questo giorno era inevitabile perché il gruppo proprietario ha fatto promesse che non poteva mantenere”. A dirlo è Joe Tacopina, proprietario della Spal, ai microfoni de La Sicilia, commentando il fallimento del club etneo, avvenuto pochi giorni fa con la squadra che proseguirà comunque il campionato in esercizio provvisorio. L’imprenditore americano nei mesi scorsi era stato ad un passo dal rilevare il club rossazzurro: “Come molti altri club, incluso il mio Venezia di 6 anni fa, cadere potrebbe essere il modo migliore per rompere con lo strangolamento di debiti che erano insostenibili. In men che non si dica sono sicuro che prenderemo in considerazione il Calcio Catania in senso positivo. Tifosi, tenete duro!”.



