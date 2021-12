Covid: anticipo della terza dose ai giovani, cosa cambia

ROMA – Cambia ancora la modalità di somministrazione della terza dose booster per i più giovani. Anche gli under 18, infatti, potranno sottoporsi al terzo richiamo dopo 4 mesi secondo quanto prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Si parte dal 10 gennaio 2022.

La terza dose potrà essere somministrata a tutti i ragazzi della fascia 16-17 anni e ai 12-15enni fragili. “E’ raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario – si legge nell’ordinanza – , indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso, a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12- 15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18 anni di età”.



