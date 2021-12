Covid, effetto Omicron: cancellati 6mila voli il giorno di Natale

Nuova stretta in tutto il mondo per limitare i contagi

STATI UNITI – Quasi seimila voli cancellati in varie parti del mondo e altre migliaia hanno subito ritardi a Natale: effetto Omicron tra piloti, equipaggi e personale di terra, in particolare legati agli Stati Uniti e alla Cina. E un migliaio di cancellazioni sono previste per oggi. La Francia, per la prima volta dall’ inizio della pandemia supera i 100mila nuovi contagi giornalieri. Contagi che non risparmiano lo sport, dal basket Nba al calcio: in Belgio da oggi stadi a porte chiuse.



