Covid, nuovo record di contagi: oltre 54mila in 24 ore

ROMA – Record di contagi nel giorno di Natale, oltre 54mila su quasi un milione di tamponi, tasso di positività al 5,6%, mentre prosegue incessantemente la campagna vaccinale: da domani booster per i ragazzi di 16 e 17 anni e per i fragili di 12-15 anni. In vigore il decreto festività e la nuova stretta. Niente feste in piazza e discoteche chiuse fino al 31 gennaio, niente caffè al bancone per non vaccinati. Per i viaggiatori positivi, isolamento a proprie spese, dal 10 gennaio Super pass per musei e palestre. Intanto, superata a livello nazionale la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.



