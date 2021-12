Giovane armato nel parco di Windsor, arrestato

LONDRA – Un 19enne armato è stato arrestato nei giardini nel castello di Windsor, dove la regina Elisabetta festeggiava il Natale con la sua famiglia. Bloccato con l’accusa di violazione di sito protetto e possesso di arma. In un messaggio insolitamente personale, la regina Elisabetta ha reso un toccante tributo al suo defunto marito, il principe Filippo, cui è stata sposata per 73 anni. “Il Natale può essere difficile per chi ha perso i propri cari. Soprattutto quest’anno capisco il motivo”, ha detto, ricordandone la curiosità intellettuale e l’ironia.



