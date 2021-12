Italia, Bonucci: “Giocare a Palermo significa molto per noi”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di “RaiSport” per commentare il percorso degli Azzurri in vista della qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022: “Ho sentito Cristiano Ronaldo e abbiamo scherzato in vista del possibile spareggio Portogallo-Italia, poi vedremo quello che succederà in campo. Tanto Cristiano lo sa che le prende. Dobbiamo concentrarci su quello che va fuori dal campo, poi a marzo ci ritroveremo e io sono convinto che avremmo preso di insegnamento quello che è successo in autunno e faremo due grandi partite. Voglio fare un regalo ai miei figli che non hanno mai visto l’Italia al Mondiale. L’Europeo è stato tutto bellissimo, siamo consapevoli di avere fatto qualcosa di molto importante. Ora però il passato lo mettiamo da parte e ci concentriamo sui nostri prossimi impegni. Italia-Macedonia del Nord a Palermo? Andare a giocare in Sicilia per noi significa molto e sono sicuro che ci aspetteranno moltissimi tifosi”.



