“Mia madre positiva, da quel momento silenzio assoluto”

CATANIA. Riceviamo e pubblichiamo da una nostra lettrice, Caterina S.:



“Sono una semplice cittadina che chiede di essere ascoltata. Io non sono No vax, anzi quando è stato il mio turno sono stata tra le prime a vaccinarsi, nel rispetto delle persone che mi stanno vicino e nelle rispetto della comunità in generale. Ma adesso comincio a chiedermi se siamo solo vittime di un sistema che ci tiene prigionieri.

La scorsa settimana io e alcuni miei familiari veniamo colpiti da quella che riteniamo una banalissima influenza. trovandoci in prossimità delle festività natalizie mia madre esegue un tampone, che risulta debolmente positivo.

Si attivano le procedure che già tutti conosciamo. Mia madre, trovandosi in buone condizioni, va ad eseguire il tampone molecolare all’hub di Catania. Da quel momento il silenzio assoluto. Nessuno risponde, nessun risultato da quattro giorni. Quello che mi chiedo è se dobbiamo continuare a sopportare questa “vergognosa” burocrazia!!!

In piena quarta ondata, Asp chiusa da tre giorni perché è Natale!! Ma il covid non va in vacanza a Natale! E domani mi risponderanno che hanno un carico di lavoro immane. E sfido!! Con questi numeri tre giorni chiusi!

A questo punto mi chiedo, se è giusto essere trattati in questa modo? O magari è tutto elaborato un piano economico che arrichisce alcune categorie e mette in ginocchio altre?

Grazie mille!”.



