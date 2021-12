Migranti: ancora morti in mare

LAMPEDUSA – Ancora morti nel Mediterraneo. Almeno 27 persone morte nelle ultime ore in Grecia in 2 naufragi di migranti. Sedici i morti in un affondamento venerdì nel Mar Egeo, poche ore dopo un primo naufragio con 11 morti. In salvo 150 persone, tra cui 11 donne e 27 bambini. Nave SeaWatch3 ieri ha soccorso circa 350 persone in diverse operazioni.

La situazione a Lampedusa

Numerosi arrivi a Lampedusa: al largo delle Pelagie rintracciato barcone di nove metri con a bordo 89 persone. In cento sbarcati a Capo Rizzuto da una barca a vela, numerosi altri in Salento in due arrivi in due giorni. Di altre barche in difficoltà, riferisce Alarm phone, si sono perse le tracce.



