Palermo, Valente: “Baldini allenatore che mi ha dato tanto”

PALERMO – “Io ho avuto la fortuna di avere tutti allenatori validi, per la loro storia, per quel che hanno fatto, però se devo dirti un nome ti faccio quello di Silvio Baldini, un uomo che mi ha dato tanto nei due anni passati insieme”. Così Nicola Valente, laterale del Palermo, intervistato ai microfoni di 7Gold, commentando l’arrivo del neo allenatore rosanero che il classe 1991 ha avuto alla Carrarese. “Far due anni insieme con lui ti fa crescere molto soprattutto come uomo perchè è una persona che ha fatto tantissimo anche in serie A – ha aggiunto Valente -. Sono stato fortunato ad essere alla Carrarese nel periodo in cui c’era lui e per lui davo tutto. Baldini è stato un pilastro per quella società, ha portato la Carrarese ad un certo livello anche a livello nazionale”.



