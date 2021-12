PALERMO – Rischio idrogeologico e idraulico: allerta gialla nella Sicilia Occidentale. La protezione Civile mette in guardia in vista del maltempo previsto per domani. L’avviso è valido dalle ore 16:00 di oggi fino alle ore 24:00 di domani.



