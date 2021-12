Sisma di Santo Stefano, il tweet dei Vigili del Fuoco VIDEO

CATANIA. Tre anni fa la terra tremò sulla faglia di Fiandaca. Ne seguirono danni ingenti e sacrifici di una vita gettati al vento. I vigili del fuoco, questa mattina, hanno ricordato quel giorno con un video ed un tweet:

“26 dicembre, tre anni fa il terremoto in provincia di Catania. Immediata la mobilitazione dei vigili del fuoco per prestare soccorso alle comunità colpite: 30 persone soccorse tra le macerie, 1.700 gli interventi per la messa in sicurezza di edifici lesionati #pernondimenticare”.