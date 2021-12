Sistemia Saturnia con l’Avimecc in campo per Stefano Blasco

ACI CASTELLO – La bella vittoria conquistata a Sabaudia ha dato linfa ulteriore alla Sistemia Saturnia che si prepara a vivere l’ultimo turno del girone d’andata contro l’Avimecc Modica (domani, ore 18 PalaCatania). Il derby, come lo scorso campionato di Serie A3, arriva anche quest’anno nell’ultima giornata d’andata. L’occasione è provare a centrare la qualificazione alla Coppa Italia e chiudere l’anno davanti ai propri tifosi con una vittoria speciale. Speciale perché, oltre all’aspetto agonistico, si potrà compiere un atto importante. L’intero incasso della partita contro Il Modica sarà devoluto alla raccolta fondi in favore dell’ingegnere catanese Stefano Blasco, affetto da una rara forma della sindrome di Lyme.

“Ci sono partite – spiega il presidente del sodalizio castellese Luigi Pulvirenti – più importanti di quelle che si giocano nello sport. Sono le partite per la vita. Per questo la Sistemia Saturnia Acicastello ha deciso di scendere in campo accanto a Stefano Blasco, ingegnere elettronico catanese, affetto da una rara forma di Sindrome di Lyme, malattia degenerativa che nel corso dell’ultimo anno e mezzo ha costretto Stefano a un ciclo di cure sperimentali e costosissime in Inghilterra, per evitare che il male abbia il sopravvento”.

L’INIZIATIVA

“Stefano, residente a Cannizzaro da sempre, sposato con due figli di cinque e tre anni, ha bisogno dell’aiuto di tutti per sostenere i costi di queste cure, per tornare a vivere appieno la sua vita con la sua famiglia”. La mobilitazione è generale. È stata aperta una sottoscrizione su gofoundme.com

(https://gofund.me/43305b7d) e chiunque può dare il suo contributo. All’ingresso del PalaCatania ci sarà inoltre una postazione dove ci saranno gli amici di Stefano con la possibilità – per chi lo vorrà – di contribuire ulteriormente.

I biglietti sono in vendita al costo di due euro, anche sul circuito liveticket.it (https://bit.ly/3EdRnJl) potranno essere acquistati come sempre domenica al botteghino dell’impianto di Corso Indipendenza.



