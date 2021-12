Vulcano, verifiche livelli gas nelle case della zona rossa

VULCANO – A Vulcano dopo le preoccupazioni manifestate dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, il sindaco Marco Giorgianni ha avviato le misurazioni del gas presente nella zona rossa. I controlli riguardano le abitazioni dove da qualche giorno sono rientrati gli abitanti dell’isola. Il monitoraggio interessa in prevalenza le case situate nella zona di Porto Levante e riguarda essenzialmente i valori di Co2. Le misurazioni continueranno per tre giorni, con report che saranno giornalieri. La Protezione civile aveva contestato la decisione del sindaco Giorgianni di far rientrare nelle case gli abitanti della zona rossa che è ancora interessata dal rischio gas, anche se negli ultimi giorni è stata registrata una diminuzione dei valori.



