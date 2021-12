Bianchi: “Sui focolai nelle scuole decidono le regioni”

“Abbiamo assunto la responsabilità di tornare in presenza, questa è la chiave di volta di questo governo, e dopo le vacanze si torna in presenza“. A dichiararlo è Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione ai microfoni di Sky Tg24.

“Ci vuole la responsabilità di tutti, ma questo è il nostro obiettivo e questo faremo. Laddove ci sono condizioni straordinarie, con focolai isolati, i presidenti di regione e sindaci possono disporre chiusure isolate, non diffuse, e allo scopo di verificare lo stato in quel cluster. Ma la nostra indicazione è che si torna in presenza“.

“Prima della chiusura festiva avevamo un numero di bambini positivi molto controlalto, 0,5% su un totale di 8 milioni: avevamo una situazione controllata. Che vi siano aumenti è possibile, stiamo lavorando tenendo conto di questa possibilità – ha continuato Bianchi -, ma la scuola resta il posto più controllato, sui cui abbiamo la massima di attenzione. Per tre settimane i nostri bambini e i ragazzi sono fuori dalle scuole, per questo abbiamo investito insieme con il generale Figliuolo per potenziare il tracciamento ed essere sicuri al ritorno”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI