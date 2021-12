Catania, Baldini: “Fino a quando si potrà lottare io lotterò”

CATANIA – Sull’attuale momento del Catania, dopo il fallimento dichiarato dal Tribunale, si è espresso il tecnico della squadra etnea attraverso i propri canali social. Francesco Baldini, infatti, ha diramato un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Ho letto e riletto ogni singolo messaggio, non sono molto social ma sento il bisogno di dire a tutti voi che non è scontato arrivare in una città ed essere accolti, poi seguiti, con la vostra coerenza, obiettività ed entusiasmo. La tristezza che leggo è anche la mia tristezza, arrivata dentro di me come un pugno nello stomaco, ma sono nato ottimista. Fino a quando si potrà lottare io lotterò. Quindi grazie popolo catanese. Buon Natale Catania tifoseria, Buon Natale Catania squadra, Buon Natale Catania città e Buon Natale all’area sportiva, a chi porta avanti la sede e a ogni singolo dipendente di Torre del Grifo, senza tutti voi sarebbe stato ancora più complicato!”.



