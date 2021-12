Catania, due sedute del consiglio: ecco i punti all’ordine del giorno

CATANIA – Il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione ha convocato per lunedì 27 dicembre 2021 alle ore 19.00 e martedì 28 dicembre 2021, alle ore 19.15, l’assemblea cittadina, in modalità mista, in presenza nell’aula consiliare di palazzo degli elefanti e da remoto via web, con il seguente ordine del giorno:

-Autorizzazione alla Sidra S.p.A., Società in house, per l’acquisizione di una partecipazione nella “Catania Acque S.p.A.” società costituita in vista dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato nell’Ato Catania ai sensi dell’art. 149 bis del d.lgs. n. 152/2006(Trattazione d’urgenza richiesta dall’Assessore Bonaccorsi il 30 novembre 2021);

-Approvazione dei criteri per l’Affrancazione degli immobili gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli e altri diritti reali.

-Misure di contenimento emergenza COVID19 – agevolazioni/riduzioni TARI. Provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 175 co. 5 del D.lgs. 267/2000, in conseguenza della mancata ratifica della delibera di G.M. n. 86 del 30/07/2021.

-Approvazione della relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020 – dati al 31/12/2019 e piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020.(Trattazione d’urgenza richiesta dall’Assessore Bonaccorsi del 21 dicembre 2021).

-Documento unico di programmazione 2021-2023. Approvazione Schema – D.lgs 267/2000 – art. 170, comma 1. (Trattazione d’urgenza richiesta dall’Assessore Bonaccorsi del 13 dicembre 2021).

– Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati. (Trattazione d’urgenza richiesta dall’Assessore Bonaccorsi il 21 dicembre 2021).



