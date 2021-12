Covid, al vaglio riduzione quarantena per chi ha la terza dose

La decisione da parte del Cts potrebbe arrivare quando si avranno dati in più sulla variante Omicron

Al vaglio la possibilità di ridurre i tempi di quarantena per chi ha già ricevuto il boosetr. Questo quanto si apprende da fonti qualificate che sottolineano che, qualora una persona abbia ricevuto la terza dose venga a contatto con un positivo, deve restare in isolamento per alcuni giorni. La durata si sta valutando.

Attualmente la quarantena per un vaccinato venuto in contatto con un positivo è di 7 giorni. Le decisioni, anche del Cts, potrebbero arrivare quando si avranno dati più conclusivi sulla variante Omicron. Intanto è allo studio anche il periodo di quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi



