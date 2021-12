Covid, mortalità di dicembre in linea con le attese

Il numero di casi di Covid è in aumento, ma nonostante questo le prime due settimane di dicembre evidenziano un andamento della mortalità giornaliera con “valori in linea con l’atteso”. Solo in alcune città si osserva un lieve incremento rispetto alle settimane precedenti: Torino, Milano, Roma, Foggia, Bari, Catanzaro.

Questi sono i dati indicati dal sistema di sorveglianza Andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19, aggiornato al periodo 1-14 dicembre 2021, pubblicato sul portale del Ministero della Salute. L’andamento stagionale evidenzia l’anomalia della mortalità associato alle ondate di Covid-19 a partire dai primi mesi del 2020, con tre incrementi in corrispondenza delle diverse ondate epidemiche: la prima dal 1 marzo-10 maggio 2020), la seconda ondata (nel periodo 8 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021) e l’incremento più contenuto associato alla terza nel periodo marzo-maggio 2021.

Nell’estate 2021 si è osservato un lieve incremento della mortalità associabile anche alle ondate di calore di agosto che hanno interessato soprattutto le regioni del centro-sud. Tra settembre e ottobre i valori sono rimasti in linea con l’atteso, mentre a novembre si è osservato un trend in incremento. In particolare nel periodo 1-30 novembre, in 39 città monitorate, si segnalano valori di mortalità lievemente superiori all’atteso, ovvero rispetto alla tendenza nei 5 anni precedenti, sia al nord (+7%) che al centro-sud (+6%). Una mortalità “superiore all’atteso” si è osservata a Bolzano, Milano, Bergamo, Rimini, Venezia, Trieste, Roma, Civitavecchia, Taranto, Palermo e Catania.



