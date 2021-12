Covid, sarà un Capodanno blindato: stop a concerti e discoteche

PALERMO – I contagi impennano e così quello che sta per arrivare sarà un Capodanno blindato: senza eventi pubblici e con sale da concerto e discoteche chiuse. Il dato di ieri è d’altronde allarmante: con soli 217 mila tamponi effettuati, sono risultati 24.883 nuovi contagi. Ad essere colpiti sono principalmente giovani e bambini mentre per molti non vaccinati si sono aperte le porte delle terapie intensive.

La variante omicron si espande anche all’estero: quasi 50 mila nuovi casi in un giorno a New York e anche per oggi, nel mondo, è prevista la cancellazione di numerosi voli per i contagi tra piloti ed equipaggi: quasi 8.000 nel fine settimana di Natale. In montagna aprono le piste da sci, ma il virus frena gli arrivi



