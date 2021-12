Italia, Mancini: “Servirà la Favorita di Palermo piena e carica”

Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” in merito alla qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022: “E’ stato un Natale splendido, da campioni d’Europa. A gennaio cominceremo a pensare a quello che dobbiamo fare a marzo. Anche se non c’è molto da pensare. Sfida contro la Macedonia a Palermo? Sì, sarà un’arma in più. Palermo ha regalato sempre grande spinta, grande passione all’Italia. Avremo bisogno della Favorita piena e carica, di tifosi entusiasti che incitino dal primo all’ultimo minuto. Sarà fondamentale”.



