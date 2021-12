Messina, area di screening chiude per 2 ore: “Enormi file per i tamponi”

Il commissario Covid-19 di Messina Alberto Firenze ha disposto la chiusura dell’ex gasometro, area di screening dove vengono effettuati i tamponi per la popolazione per due ore, dalle 13 alle 15, “considerato l’enorme afflusso di auto, – spiega Firenze – . Questo per evitare di paralizzare il traffico veicolare cittadino nell’orario di punta con incolonnamenti. Le code non permettono l’afflusso regolare delle numerose auto provenienti anche dagli approdi, visto anche i tanti visitatori che arrivano in Sicilia per le feste natalizie”. LEGGI ANCHE: Palermo, caos e code all’hub, lunghe file per i tamponi

“Provvedimento necessario”

“Un provvedimento necessario – aggiunge Firenze – anche per poter smaltire le auto presenti nel piazzale. L’attività riprenderà poi regolarmente dalle 15 fino alle 19, quando verrà vietato ad altre auto di entrare nell’area dell’ex gasometro”. “Ribadiamo – conclude Firenze – che l’unica area di screening per la popolazione resta l’ex gasometro ed è senza prenotazione. I tamponi per le scuole invece si fanno solo al Palarescifina nel pomeriggio, mentre la mattina il palazzetto di San Filippo è dedicato ai tamponi per le persone già positive. In entrambi i casi sono convocati direttamente dalle Usca”.

