Meteo, piogge e mareggiate: allerta gialla in Sicilia

PALEWRMO – Nelle prossime ore un impulso perturbato, in rapido transito sull’ Italia, porterà precipitazioni sulle regioni meridionali e innescherà una sostenuta ventilazione occidentale su Calabria e Sicilia. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le previsioni



L’avviso prevede dalla serata di oggi venti da forti a burrasca dai quadrati occidentali su Sicilia e Calabria, con raffiche più intense sui settori tirrenici e montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sono previste, inoltre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Sicilia occidentale, in rapida estensione a Sicilia nord-orientale e Calabria centro-meridionale tirrenica. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sulla Calabria e su settori di Toscana, Campania, Basilicata e Sicilia.

