Meteo, in Sicilia a Capodanno farà caldo: picchi fino a 20 gradi

Le previsioni per i prossimi giorni sull'Isola

Saranno giorni con temperature miti in Sicilia. Gli esperti de ilmeteo.it precisano che ‘la fase che di invernale ha davvero ben poco, proseguirà nel corso della settimana appena iniziata, con le temperature che continueranno a mantenersi sopra media al Sud, specie in Sicilia e in Calabria, dove le colonnine di mercurio continueranno ad avvicinarsi ai 20 gradi anche a Capodanno”.

L’ultima perturbazione

L’ultima perturbazione dell’anno farà rotta, infatti, verso l’Italia, con lievi piogge anche in Sicilia, ma il sole tornerà a splendere presto. Sono attese, però, forti raffiche di Maestrale, con punte anche di 80 km/h sull’Isola.

