Palermo, l’assessore Sala: “Domani uffici cimiteriali toreeranno a regime”

PALERMO – “Le attività degli uffici dei servizi cimiteriali del Comune di Palermo da domani torneranno a pieno regime. Per oggi riusciremo ad assicurare quelle essenziali grazie a dipendenti già sottoposti a tampone o che non hanno avuto contatti diretti. La Reset, su precisa indicazione del sindaco, completerà entro oggi le attività di sanificazioni dei locali di Palazzo Barone, a seguito della positività accertata di un lavoratore al Covid-19 (CLICCA QUI PER LEGGERE), e nel frattempo gli uffici si sposteranno presso i locali della mia segreteria a piazza Giulio Cesare, nella struttura che ospita già l’Elettorato”. A dichiararlo è Toni Sala, Assessore ai Cimiteri del Comune di Palermo.

“Le norme hanno imposto all’Amministrazione comunale di sanificare i locali di Palazzo Barone a tutela dei lavoratori e dell’utenza e di tracciare i possibili contatti – ha spiegato l’assessore -. Questo ha, purtroppo, provocato dei disagi di cui ci scusiamo, ma che sono dovuti al rispetto delle regole anti-Covid. Ho subito messo a disposizione degli uffici le stanze della mia segreteria a piazza Giulio Cesare, che si sposterà altrove, così da garantire la continuità dei servizi in un sito vicino alla sede di via Lincoln proprio per alleviare le possibili criticità, con tanto di front office a piano terra. Si tratta di un settore che, oltre alle ben note problematiche, deve fronteggiare anche i problemi segnalati su Palazzo Barone e su cui ho chiesto di avere trasmessa la relazione redatta dal tecnico comunale incaricato e di svolgere ulteriori indagini, così da avere un quadro chiaro e completo della situazione; nelle more, assicureremo la prosecuzione delle attività“.



