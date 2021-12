Palermo, oltre 4 ore di fila all’hub della Fiera per un tampone

PALERMO – Da ieri, all’hub della Fiera del Mediterrano di Palermo ci sono lunghe code per sottoporsi ad un tampone gratuito a bordo della propria auto, che si sono registrate anche questa mattina (CLICCA QUI PER LEGGERE).

Il tempo di attesa per sottoporsi ad un tampone è di circa 4 ore. Le code stanno intasando le vie Imperatore Federico, via Martin Luther King, largo Antonio Sellerio e via Isaac Rabin nel perimetro della Fiera e traffico in tilt attorno all’hub, ma lunghe file di utenti e lunghe attese, da ieri, anche davanti alle farmacie in cui si eseguono i tamponi antigenici, soprattutto all’indomani di Natale e Santo Stefano, classiche festività in cui più nuclei familiari hanno trascorso assieme il pranzo e la cena. Alle 14 i tamponi eseguiti alla Fiera di Palermo erano 1.400.

“Di solito si è registrata una media di 800 al giorno – fanno sapere dall’ufficio del commissario – ma negli ultimi giorni ci sono state punte anche di 1.700 tamponi”.

Nel frattempo, a Palermo, come in altre città siciliane, le farmacie sono state prese d’assalto dagli utenti che dopo le feste hanno avuto necessità di fare il tampone. “Stiamo impazzendo”, dice una farmacista al telefono, mentre al telefono un’altra farmacista sottolinea che “siamo in uno stato di emergenza”.

Per Roberto Tobia, segretario nazionale Federfarma e presidente Federfarma Palermo, “la situazione è a macchia di leopardo perché effettivamente in alcune città ci sono farmacie che hanno un carico di lavoro superiore al previsto, stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze. C’è un aumento di richieste di tamponi – sottolinea Tobia – ma non si registrano carenze nell’approvvigionamento dei test antigenici”.

Le farmacie si sono attrezzate al meglio per affrontare la campagna vaccinale e l’esecuzione dei tamponi. “Abbiamo potenziato il personale, assunto infermieri e anche collaboratori amministrativi per espletare le pratiche burocratiche”, dice Tobia.



