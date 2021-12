Paura per Zamparini: operato d’urgenza a Udine

L'ex patron del Palermo Calcio ieri si trovava in terapia intensiva ed è stato spostato in reparto

L’ex numero uno del Palermo Calcio Maurizio Zamparini è ricoverato nell’ospedale Santa Maria Misericordia di Udine. L’intervento chirurgico d’urgenza all’addome al quale è stato sottoposto l’imprenditore friulano il 24 dicembre, è stato scelto dopo una complicazione arrivata improvvisamente. Nella giornata di ieri, infatti, Zamparini è stato dimesso dalla terapia intensiva e portato in reparto dopo una situazione non semplice, poi rientrata e stabilizzata. Non si tratterebbe di problemi legati al Coronavirus e adesso l’ex presidente del Palermo è lucido e risponde positivamente alle sollecitazioni dei medici.

Pochi mesi fa, la notizia che sconvolse il mondo del calcio e non solo: il figlio di Maurizio, Armando Zamparini, fu trovato morto nella sua camera d’albergo a Londra.



