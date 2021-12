Ricciardi: “Sistema di tracciamento deve essere rigoroso”

“Nelle prossime settimane alcune regioni andranno in giallo, altre in arancione“

“Il sistema di tracciamento e contenimento del virus deve essere rigoroso perché, altrimenti, si perde il controllo della pandemia. Quando si identifica un contatto stretto con un positivo, bisogna stare in isolamento, le regole su questo sono precise”. A dichiararlo all’ANSA è Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute.

“Un’eventuale decisione sulle modalità di quarantena si prende in base ad una modellistica precisa, ossia calcolando che impatto avrebbe sulla circolazione del virus e sul Servizio sanitario nazionale – ha spiegato – bisogna comportarsi di conseguenza e non sulla base delle sensazioni. Fa bene il Governo ad ancorare le sue decisioni alle evidenze scientifiche – ha aggiunto Ricciardi – la variante Omicron ha una diffusività eccezionale. Nelle prossime settimane alcune regioni andranno in giallo, altre in arancione. Dobbiamo evitare di andare in rosso”.



