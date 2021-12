Sileri: “Si arriverà a 100mila contagi giornalieri”

“È necessaria una revisione delle regole della quarantena ma non è questo il momento. Credo sia auspicabile ma probabilmente tra 10 o 15 giorni da oggi“. Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di Sky Tg24. “È verosimile che Omicron sia oltre il 50-60% del virus che circola nel Paese”.

“Con due varianti che circolano nel Paese, la Delta e la Omicron, non si possono togliere le persone dalla quarantena. Bisogna vedere come si comporta la Omicron, bisogna vedere quando e a chi ridurre l’isolamento”, ha affermato il sottosegretario“.

“Dal 10 gennaio si torna in presenza a scuola. È verosimile – ha continuato Sileri – che nei prossimi giorni si arrivi a 100 mila contagi al giorno ma se non tutti vanno in ospedale, per la scuola non vedo un grande problema”.

“Non appena avremo dati più conclusivi su Omicron, anche le regole sulla quarantena dei bambini, degli alunni, degli studenti si potranno rivedere. Potrebbe essere anche tra 7-10 giorni, con l’anno nuovo, probabilmente prima della riapertura della scuola. Ma – ha spiegato – bisognerà vedere quanto questa variante del virus sia più o meno aggressiva. La riduzione della quarantena si deve basare su dati scientifici precisi, aspettiamo il Cts. Dobbiamo valutare molto bene i dati” .



