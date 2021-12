Termini Imerese, green pass falsi sul web: arrestato

TERMINI IMERESE – Green pass, carte di identità, banconote: tutto falso. I poliziotti della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Termini Imerese, hanno arrestato un 26enne residente nel napoletano. È stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Gragnano.

Il giovane era titolare di un conto corrente postale intestato a una persona inesistente e di una Sim telefonica intestata ad una persona di origini extracomunitarie. Erano gli strumenti necessari per registrarsi su alcune piattaforme on-line e mettere in vendita la sua merce.

Nel corso della perquisizione in casa sua sono state trovate carte di identità false, banconote contraffatte, diverse migliaia di euro in contanti di vario taglio la cui origine non è stata chiarita, carte di pagamento intestate ad altre persone, un computer e una stampante utilizzata per riprodurre le banconote. Nel suo personal computer computer c’erano copie di green pass falsificati. Il giovane si trova attualmente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.



