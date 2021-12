Aci Catena, 57enne vittima del Covid

Oggi in pensione, per anni era stato in servizio presso la compagnia Carabinieri di Acireale.

ACI CATENA. Il Covid lo ha strappato alla vita ad appena 57 anni. Giuseppe Di Leo, persona parecchio nota ad Aci Catena ed Acireale (dov’era residente), non ce l’ha fatta. Vittima del virus che non gli ha lasciato scampo.

In una nota diffusa alla stampa, l’amministrazione comunale ha ricordato il 57enne catenota:

“Il sindaco Nello Oliveri, la Giunta, il presidente del Consiglio comunale Nando Sapuppo ed il civico consesso tutto, sono vicini al dolore della famiglia per la perdita così importante a causa del maledetto covid. Pronto ad aiutare tutti coloro gli chiedessero una mano, per anni è stato in servizio presso la compagnia Carabinieri di Acireale.

In pensione, dal 2012, si è dedicato alla sua passione: la fotografia, diventando fotografo freelance di eventi. Giuseppe Di Leo era molto conosciuto in città, dal carattere aperto e solare, amico di tutti e sempre disponibile. Lascia l’amata moglie Lea ed la figlia Lucrezia. I funerali del cav. Giuseppe Di Leo, saranno celebrati domani mercoledì 29 dicembre alle ore 15.30 nella Cattedrale di Acireale”.



