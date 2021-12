Castelbuono, proteste per la demolizione della scuola

Un comitato per ostacolare la costruzione di un nuovo edificio

CASTELBUONO – Un sit-in di protesta, che coinvolgerà anche i docenti, si terrà domani mattina a Castelbuono, in provincia di Palermo, davanti alla scuola media Francesco Minà Palumbo della quale è cominciata oggi la demolizione. Un comitato spontaneo è impegnato a fermare le ruspe e a ostacolare il progetto per la costruzione di un nuovo edificio. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 3,4 milioni ma secondo un gruppo di cittadini e familiari degli alunni si tratta di uno spreco di denaro pubblico. La nuova scuola sorgerà accanto alla vecchia, restaurata appena due anni fa, e disporrà di meno aule. Da tempo viene chiesto al Comune di fermare la demolizione e di progettare solo un intervento di adeguamento sismico. Critiche sono state rivolte anche all’ufficio regionale di progettazione considerato un “corpo estraneo alla società”. Oggi sono entrate in azione le ruspe mentre sulla ringhiera della vecchia scuola è comparso uno striscione: “No allo spreco di denaro”.



