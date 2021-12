Catania, Covid: controlli sui green pass in locali e Rsa

CATANIA – Controlli sui green pass e sulle misure di sicurezza antiCovid: i Carabinieri del Nas e della Compagnia di Gravina di Catania, nell’ambito delle attività finalizzate all’attuazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia, hanno svolto un servizio tra il 24 e il 26 dicembre per il controllo della certificazione green pass ed anche per garantire il rispetto delle norme per la corretta profilassi dal virus e per il rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Le case di riposo

A tal fine i militari del Nas hanno maggiormente incentrato la loro attività nelle case di riposo della provincia, oltre che su tutti quegli esercizi pubblici ove l’accesso è subordinato all’esibizione del green pass. L’attività di verifica ha evidenziato la presenza di un dipendente che, senza green pass, operava in una casa di riposo del centro cittadino con successivo e conseguente sanzionamento amministrativo anche del responsabile della struttura.

Analogamente, anche nel territorio della Compagnia di Gravina di Catania i militari sono stati impegnati nei controlli, portando così complessivamente a 34 gli obiettivi ed a 213 le persone sottoposte a verifica.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI