Covid, scatta la proroga di smart working e congedi: ecco la nuova data

ROMA – L’emergenza Covid non accenna a diminuire e il Governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. Il nuovo decreto comporta il mantenimento di alcune agevolazioni per quanto riguarda i lavoratori, tra cui la possibilità di continuare ad usufruire del lavoro agile, ovvero dello smart working.

Per chi vorrà recarsi in ufficio, invece, resta l’obbligo del possesso del Green pass sia per i dipendenti pubblici che per quelli delle aziende private. I datori di lavoro sono obbligati ad effettuare i controlli, in caso contrario saranno soggetti a sanzioni.

I lavoratori che hanno dei figli sotto i 14 anni di età e che risultano conviventi con loro, potranno usufruire di congedi retribuiti o di astensione dal lavoro non retribuita in caso di positività al Covid del proprio figlio o di sospensione delle lezioni in presenza e dunque il passaggio alla Dad.

