Incidente sul lavoro a Roma: operaio precipita da impalcatura e muore

ROMA – Il 2021 si chiude con un altro, l’ennesimo, incidente sul lavoro. Un operaio, a Roma, è caduta da una impalcatura ed è morto.

La tragedia è avvenuta in via Merulana, poco prima delle 10 del mattino. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti del commissariato Esquilino.

I soccorsi prestati dal 118 si sono rivelati inutili. Secondo quanto si è appreso gli investigatori stanno compiendo accertamenti sul ponteggio per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Sul luogo della tragedia è intervenuta anche l’assessora al lavoro di Roma Claudia Pratelli. “Ancora un incidente mortale sul lavoro in un cantiere della nostra città. Un elenco di vittime inaccettabile sul quale non ci possiamo rassegnare. Le indagini diranno con esattezza cosa è accaduto, ma i numeri degli incidenti sono vertiginosamente in aumento. Questo è un dato che collegato alla ripresa del settore edilizio, ci deve chiamare ad azioni concrete e rapide per garantire che le ditte mettano in campo tutte le misure di sicurezza necessarie a tutela dei lavoratori. Dobbiamo fare presto e bene. Alla famiglia dell’operaio coinvolto esprimo il mio più profondo cordoglio e quello di Roma Capitale”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI